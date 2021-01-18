Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

18.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:38
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,4750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4750.

18 Ocak 2020 Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar, EURO, İngiliz sterlini güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4750Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

18 Ocak Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4800 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4700 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0500 lira seviyesinde kapattı.

18 Ocak 2020 Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0550 TL

Euro alış fiyatı : 9,0450 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,2353 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,1843

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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