Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8575 bazında ilerleyen dolar bugün 7,6800
1 Ocak 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6800 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,6800 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
1 Ocak 2020 Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,4500 TL
Dolar alış fiyatı : 7,4400 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,3500 lira seviyesinde kapattı.
1 Ocak 2020 Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,3550 TL
Euro alış fiyatı : 9,3450 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,5145 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4621
şeklinde belirlendi.