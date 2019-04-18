Dolar ve Euro'daki Yükselişin Sebebi Ne?
Haftanın son işlem gününe girilirken Dolar ve Euro son dönemlerin en hızlı yükselişlerinden birini gösterdi. Dolar bir günde Türk Lirası'na kıyasla yüzde 1,5 oranında artarak 5,82 TL'den işlem görmeye başladı. Euro da yüzde 1'in üzerinde artarak 6,55'in üzerine çıktı.
Haftanın son işlem gününe girilirken Türkiye'de Dolar ve Euro son haftaların en sert yükselişini gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını devralması ve Çin'deki küresel verilerin etkisiyle Dolar ve Euro çarşamba günü düşüş yaşamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com