Dolar toparlanınca değerli metal fiyatları düştü Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın açıklanması üzerine güç kazanınca, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları 2.0 - 4.0 dolayında geriledi.

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın açıklanması üzerine güç kazanınca, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları 2.0 - 4.0 dolayında geriledi.

Küresel piyasalarda dolar euro karşısında yüzde 0.13, Japın yeni karşısında yüzde 0.24 yükseldi.

Buna göre Powell konuşmasında Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacak.Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yüzde 2.13 düşüşle 1,909.46 dolara kadar geriledi. Altının euro bazındaki fiyatı da yüzde 1.31 düşüşle 1,625.86 euroya indi.

Diğer değerli metallerden gümüşün ons fiyatı yüzde 4.67 düşüşle 25.55 dolara, platinin ons fiyatı yüzde 3.47 düşüşle 899.02 dolara ve paladyumun ons fiyatı da yüzde 1.91 düşüşle 2,316.28 dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı