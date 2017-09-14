Dolar/tl Yeniden Hareketlendi

TCMB'nin faiz kararı sonrası 3.4460 seviyesine kadar çekilen dolar, ABD verileri sonrası 3.4780 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/tl Yeniden Hareketlendi

TCMB'nin faiz kararı sonrası 3.4460 seviyesine kadar çekilen dolar, ABD verileri sonrası 3.4780 seviyesine kadar çıktı.

Kaynak: Dunya.com