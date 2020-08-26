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Dolar/TL'ye JP Morgan etkisi

Analistler, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7,33 seviyesine kadar gerilediğini kaydetti.

Dolar/TL'ye JP Morgan etkisi
26.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:35

Analistler, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7,33 seviyesine kadar gerilediğini kaydetti.

Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7,4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7,3356'ya kadar geriledi.

Saat 16.00 itibarıyla dolar/TL, önceki gün kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,3680'den işlem görürken, avro/TL yüzde 0,8 azalışla 8,6840, sterlin/TL yüzde 0,5 gerileyerek 9,6770 seviyesine indi.

Bu arada, gelişmekte olan bazı ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin pozitif ayrıştığı gözlendi. Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,03, Brezilya reali yüzde 0,62, Endonezya rupisi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Analistler, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar sat, TL al önerinde bulunduğunu anımsatarak, öneri sonrası dolar kuru üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

Raporda, dolar kurunda yukarı yönlü ivme kaybının vurgulandığını söyleyen analistler, 7,1890'ın kırılması durumunda düşüşün ivme kazanmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6,7800 ve 5,5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7,6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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