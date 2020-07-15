Dolar/TL, uluslararası piyasada 6,86 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, uluslararası piyasalarda 6,8646 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda 6,8646 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Dün 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,8645'ten tamamladı.

Bugün yurt içi piyasalarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda saat 10.30 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8646 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8340 ve sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 8,6460 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 96,0-96,2 dar bandında seyrederken, dün yaklaşık bir ayın ardından 1,14'ün üzerini test eden avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1411'den işlem görüyor.

Analistler, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ve ABD-Çin gerilimine yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA