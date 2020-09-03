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Dolar TL karşısında yine rekor kırdı

Dolar/TL kuru, yeni bir rekor kırdı.

Dolar TL karşısında yine rekor kırdı
03.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:41

Dolar/TL kuru, yeni bir rekor kırdı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TL karşısında yükselişi hızlanan Dolar 7,43 seviyesini aştı.Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybında yeni bir rekor kırıldı.

Dolar-TL kuru, Perşembe günkü işlemlerde 7,4332 seviyesine kadar yükseldi. Dolar-TL kuru, Çarşamba gününü 7,3872 ile kapatmış ve Perşembe sabahı 7,41 seviyesini aşmıştı.

Böylece Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında Ağustos ayındaki değer kaybı, Eylül ayında da devam etmiş oldu.

Türk Lirası, dolar karşısında 2020 yılının başlangıcından bu yana yüzde 20 oranında değer kaybına uğramış durumda.

Enflasyon arttı

Dolar kurunda Perşembe günü yaşanan yükseliş, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Türkiye'de enflasyon yıllık bazda yüzde 11,77 oranında artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Ağustos ayında yaşanan artış, bir önceki aya göre yüzde 0,86 ve bir öncelik yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29 olarak kaydedildi. Ağustos ayında, on iki aylık ortalamaya göre artış yüzde 11,27 oldu.

Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak sıralandı.

Aynı zaman dilimindeki en yüksek azalış ise, yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla, Ağustos ayında fiyatı düşen diğer ana grup, yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. DHA,DW/BÜ,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları (1)
İKİNCİ ÇEYREKTE POZİTİF ETKİ VAR: Dış Güçler.. Oysa dünya hayran bize tamamen kıskanıyorlar ondan. Dolarla mı maaş alıyoruz boşverin
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