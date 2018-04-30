Dolar/tl Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,0510 seviyesinde işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ün altına inmesi ve jeopolitik risk algısının azalması küresel piyasalarda pozitif havanın oluşmasını sağladı. Cuma günü 4,0798'e yükselen dolar/TL, gün içinde analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 4,05'in altına inerek 4,0386'ya kadar geriledi ve günü yüzde 0,7 düşüşle 4,0423 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftada Asya piyasalarında 4,0385'i görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 4,0510'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,9145'ten, sterlin/TL yatay bir seyirle 5,5750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun takip edileceğini, yurt dışında ise Almanya'da nisan ayı TÜFE, ABD'de tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 4,0660 ve 4,0750 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.