Dolar/tl Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,6425 seviyelerinde işlem görüyor.



Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,6398 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 3,6198'den tamamladı.



Dolar/TL, hafta boyu devam eden yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6473 ile 21 Nisan'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,63 değer kazancıyla 3,6425 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,50 artışla 4,1610'dan, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselişle 4,7200'dan işlem görüyor.



ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeks beklentileri aşarken, ADP özel sektör istihdam verisi ise tahminlerin altında artış gösterdi.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün açıklanan tutanaklarında, daha sıkı para politikasının çok uzak olmadığı sinyalinin alındığını, bunun da piyasalar tarafında olumsuz karşılandığını söyledi.



ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması ve ECB'nin sıkı para politikası vurgusunun etkisiyle avro, dolar karşısında değer kazandı. Dünü yüzde 0,64 yükselişle günü 1,1424 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1419'dan alıcı buluyor.



Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odak noktasında olacağı, G20 Zirvesi ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60-3,62 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 3,57 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını kaydetti.