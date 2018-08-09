Güne Hızlı Başlayan Dolar, 5,42 Seviyesine Yaklaştı

Piyasalarda ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucuna odaklı seyir sürerken, belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskının sürdüğü dolar/TL bu sabah yönünü yukarı çevirerek 5,42 seviyesine yaklaştı.

HEYETİN ABD'YE GİTMESİ SAKİNLEŞTİRMİŞTİ

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5,42 seviyesine kadar yaklaşan dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti. Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

TÜRKİYE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA TERS TEPTİ

Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD'ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından TL'de kayıplar derinleşti. Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5,30 civarında olan dolar/TL, bu sabah 5,42 seviyesine yaklaştı. Euro ise 6,3142 seviyesine çıkarak zirve yaptı.