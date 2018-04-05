Dolar/tl, Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,0170 seviyesinde dengelendi.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklama ve gelişmelerle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 4,0274'e yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,9990'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4,0170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,47 artışla 4,9325'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,6545'ten alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de tarihi zirve olan 4,0367'nin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 3,9950 ve 3,9750 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.