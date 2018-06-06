Dolar Sakin Seyrine Devam Ediyor

Dün 4,58-4,63 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 4,5990'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne sakin başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 4,6010 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1760'tan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASININ PPK TOPLANTISINDA

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde döviz kurlarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesi öncesinde bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası PPK toplantısından politika faizinde değişiklik beklemiyor. Ankete katılan 22 ekonomistin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.