Dolar/tl Güne Yatay Başladı

Dolar/TL, yurt içinde cari açık verisinin beklentilerin altında kalması sonrası 3,4330 seviyesinde işlem görüyor.



Dün ABD'de açıklanan enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrasında 3,4778 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti.



Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesi ve karar metninde "sıkı duruşun korunacağı" ifadesinin korunmasının kurlar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor.



Bu gelişmelerle dün önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 3,4326'dan kapanan dolar/TL, bugün de cari açık verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 4,4330 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,02 değer kazancıyla 4,0960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,30 yükselişle 4,6160 seviyelerinden alıcı buluyor.



ABD'de dün enflasyonun ağustosta beklentilerin hafif üzerinde artması sonrasında dolar endeksi 92,7'ye kadar yükselse de bu seviyede tutunamadı ve düşüşe geçti. Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,03 azalışla 92,10 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.



Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığı açıklamalarının piyasalarda tedirginliğe neden olabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4730'un direnç, 3,4250 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.