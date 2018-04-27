Dolar Düşüşe Geçti
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar, güne düşüşle başlamasının ardından 4,07 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından 4,0710 seviyesinde işlem görüyor. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazancı dün devam ederken, dolar/TL 4,0579-4,0868 bandında hareket etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 4,0716'dan tamamladı.
EURO DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyirle 4,0710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,13 azalışla 4,9261'den, sterlin/TL de yüzde 0,03 düşüşle 5,6694'ten alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda olduğunu, 4,10 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.