Dolar/tl Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,0850 seviyesinde işlem görüyor.



Küresel piyasalarda dolar endeksi, dün 90,985 ile 18 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün kritik direnç olarak nitelendirilen 91'in üzerini test etti. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3 sınıra yaklaştı.

Dün yurt içinde resmi tatil dolayısıyla uluslararası piyasalarda 4,0612-4,1111 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,1074'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,57 azalışla 4,0850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 4,9865'ten, sterlin/TL 5,6950'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de konut satışları, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,10 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 4,00'ün psikolojik destek olarak izleneceğini, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını kaydetti.