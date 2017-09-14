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Dolar/tl'de 3.35 Beklentileri Zayıfladı Mı?

Eda KARADAĞ yazdı.

Dolar/tl'de 3.35 Beklentileri Zayıfladı Mı?

Eda KARADAĞ yazdı.. Kur için 3.35 seviyesini bir süre daha konuşamayabiliriz...

Kaynak: Dunya.com