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Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 8,8968'le tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif gerileyerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 8,8836 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8630 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 azalışla 10,3820'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kaybıyla 12,1260'tan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda özellikle enerji arz ve tedariğinde yaşanan sıkıntılarla risk algısının arttığını belirterek, buna paralel piyasalarda oynaklığın yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ???????konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yüzde 1,44 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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