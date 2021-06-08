Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 12,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Endeks, yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Burak Özçivit Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dolar/TL 8,61 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:03:28. #1.16#

title