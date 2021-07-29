Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,51 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,51 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,5445 ve en yüksek 8,5784 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,5545'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 düşüşle 8,5140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 10,1205'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 11,8720'den satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 değer kaybederek 92,3 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün de düşüşünü 4'üncü güne taşıdı. Endeks, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 92,1'den, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,1870'den işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına işaret ettiğini belirterek, bu beklentilerin dolar endeksi üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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