Dolar/TL 8,37 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,37 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,37 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü resmi tatil dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda 8,29-8,40 bandında seyreden dolar/TL, günü de yüzde 0,7 artışla 8,3787'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün açılışta da yukarı yönlü eğilimini sürdürerek 8,4854 ile 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 8,3705'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL tarihi zirvesini 10,2757'ye taşımasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 10,1130'dan alıcı buluyor. Sterlin/TL de 11,7970 ile rekor seviyeyi görmesi sonrası önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 11,6420 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar endeksi 90,6-90,9 dar bandında hareket ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,2090 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüşe karşın yeni tip koronavirüs salgınına karşın alınan kısıtlama tedbirleri ve artan jeopolitik riskler nedeniyle TL varlıklar üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.

Bu hafta yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı Enflasyon Raporu ile ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının bulunduğunu aktaran analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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