Dolar/TL 8,29 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,29 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,29 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,29 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,29 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 8,4173 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü de yüzde 1,9 azalışla 8,4269'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün de üst üste gerilemesini 6'ıncı işlem gününe taşımasının ardından 8,28 ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,6 altında 8,2940 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 1,7 azalışla 10,1020'den, sterlin/TL yüzde 1,6 düşüşle 11,7450'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 90,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 90 kritik sınırının hemen üzerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

Dolar endeksinin 89,8-90,3 bandındaki hareketinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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