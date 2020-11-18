Dolar/TL, 7,72 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,72 seviyelerinden işlem görüyor

18.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:14
Dolar/TL, 7,72 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7230 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7230 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6632 ve en yüksek 7,7989 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,7018'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,1780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 10,2500'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 92,3 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1881 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirler ile aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının piyasalardaki risk algısını belirlemeye devam ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının dün yaptığı açıklamalarda ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çekmesinin teşvik beklentilerini artırdığını belirten analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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