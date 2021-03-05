Dolar/TL, 7,52 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,52 seviyelerinden işlem görüyor

05.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:55
Dolar/TL, 7,52 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,5210 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,5210 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile dolar, diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

Dün en düşük 7,4036, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,5211'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe sakin başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine yakın 7,5210'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,4410'dan satılıyor.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla dolar endeksi, 91,7 ile son üç ayın en yüksek seviyesini, avro/dolar paritesi ise 1,1949 ile üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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