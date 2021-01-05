Dolar/TL, 7,42 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,42 seviyelerinden işlem görüyor

05.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:54
Dolar/TL, 7,42 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3418 en yüksek 7,4426 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,4214'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,4205'ten işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,1020'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,0870'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise 89,4 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etmeye çalışsa da zayıf görünümünü devam ettirerek 89,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2264 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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