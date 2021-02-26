Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor

26.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:28
Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3820 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3820 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,1560, en yüksek 7,4404 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 üzerinde 7,3538'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 7,3820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,9620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 10,2870'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2140 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 90,4 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin izleneceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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