Dolar/TL 7,33 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,33 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3636 en yüksek 7,4335 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7,3882'den tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan ve 7,3198 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 16.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 7,3330'dan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 9,0510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kaybıyla 9,9870'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise 89,2 ile 27 Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası 89,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,2351 ileNisan 2018'den bu yanan en yüksek seviyesinden işlem buluyor.

Analistler, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci