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Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,2850'den işlem görüyor.

Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor
11.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:40

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,2850'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 7,2850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 azalışla 8,5540'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 9,5230'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanış hemen üzerinde 93,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.

TCMB tarafından bugün yayımlanan duyuruda "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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