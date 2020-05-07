Dolar/TL 7,22 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2250'den işlem görüyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2250'den işlem görüyor.
Dün 7,06-7,21 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 7,1988'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8065'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 8,9430'dan satılıyor.
Dolar endeksi, yatay bir seyirle 100,1 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0798'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00-7,25 bandının izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA