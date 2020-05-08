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Dolar/TL 7,09 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 7,09 seviyesinden işlem görüyor
08.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:52

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,0980'den işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,0980'den işlem görüyor.

Dün tarihin en yüksek seviyesi olan 7,2692'yi gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirmesi kararının ardından 7,0784'e kadar gerildi. Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,1195'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,0726'ya kadar geriledi ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,0980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,7070'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,8110'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,0833'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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