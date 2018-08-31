Dolar Haftanın Son İşlem Gününe Sert Düşüşle Başladı

Yurtiçi piyasaların dün tatil olduğu günde 6,80 seviyelerine tırmanan, bu sabah ise serbest piyasada 6,60'nın üzerinde işlem gören dolar/TL'de aşağı yönlü hareket hız kazandı. Kur yüzde 4'e yakın geri çekilmeyle 6,39 seviyelerine indi. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.46 seviyesinde.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISININ AYRILIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gelişen ülke paralarındaki değer kaybının baskısını hissederek zayıflayan TL'deki düşüş kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türk bankalarıyla ilgili yaptığı açıklama ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin görevinden ayrıldığı haberleriyle hızlandı.

MEVDUAT HESAPLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ

Öte yandan bu sabah mevduatlardaki vergide değişikliğe gidildi. TL vadeli mevduatlar için vergi oranı düşürülürken, döviz vadeli mevduatlarda artırıldı. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergi ve stopaj oranlarında 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik rakamı, ABD tarafında ise tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.