Dolar/tl 6,3630 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 6,3630 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 6,2656 - 6,2894 aralığında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 2,3 artışla 6,2656 seviyesinden tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 6,3630 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 yükselişle 7,4417'den, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kazancıyla 8,1935'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 azalışla 1,1680 ve dolar endeksi yüzde 1,16 yükselişle 94,87 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de yılın 2'nci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6,10 seviyesinin destek, 6,40'ın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.