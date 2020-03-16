Dolar/TL, 6,3440 seviyesinden alıcı buluyor Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,3440'tan alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,3440'tan alıcı buluyor.



Döviz piyasalarında sert hareketlerin yaşandığı geçen hafta dolar/TL, en düşük 6,0931 en yüksek 6,3380 seviyelerini gördü. Dolar/TL, cuma gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,3337'den tamamladı.

Küresel piyasalarda devam eden koronovirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.

Bu gece yapılan açıklama ile de birçok gelişmiş ülke merkez bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,3340'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,0620'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,8270'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,1140, dolar endeksi yüzde 0,7 azalışla 98,1 seviyelerinde bulunuyor.



Analistler, bugün yut içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçükte koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,35'in direnç, 6,25'in destek konumunda takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA