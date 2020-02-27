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Dolar/TL, 6,16'nın üzerinde güne başladı

Küresel piyasaların yönünü belirleyen koronavirüs salgınına ek olarak yurt içinde İdlib gündemiyle fiyatlanan dolar/TL kuru bugüne 6,16'nın üzerinde başladı.

27.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:17
Dolar/TL, 6,16'nın üzerinde güne başladı

Küresel piyasaların yönünü belirleyen koronavirüs salgınına ek olarak yurt içinde gündemiyle fiyatlanan dolar/TL kuru bugüne 6,16'nın üzerinde başladı.

Kaynak: Dunya.com

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