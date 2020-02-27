Dolar/TL, 6,16'nın üzerinde güne başladı
Küresel piyasaların yönünü belirleyen koronavirüs salgınına ek olarak yurt içinde İdlib gündemiyle fiyatlanan dolar/TL kuru bugüne 6,16'nın üzerinde başladı.
27.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:17
Küresel piyasaların yönünü belirleyen koronavirüs salgınına ek olarak yurt içinde İdlib gündemiyle fiyatlanan dolar/TL kuru bugüne 6,16'nın üzerinde başladı.
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Kaynak: Dunya.com