Dolar/TL, 5,7590 seviyesinde işlem görüyor

14.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:56

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7590 seviyesinde işlem görüyor.



Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,7819'a kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düşüşe geçerek günü yüzde 0,71 artışla 5,7379'dan tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından, ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılıklarını tekrarladıklarını, her türlü bürokratik engelleme girişimine rağmen Türk-Amerikan ilişkilerini ilerletme noktasındaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, "İnşallah iki lider olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok harika ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler konusunda sağlanan ilerleme sonrası dün ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,7590 seviyesinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,3390, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,3895 seviyesinde işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,0995 ile son bir ayın en düşük seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları ile Graham'ın adımı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin arttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de dün yaptığı sunumda para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermediğini belirten analistler, Powell'ın konuşmasında, enflasyon ve istihdamdaki pozitif görünüme vurgu yaparken, faiz indirimleri ve diğer alınan para politikası kararlarının etkilerini takip edeceklerini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek GSYH, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'ün altında kapanış olması durumunda 5,70'in destek konumuna geleceğini ifade eden analistler, 5,7850'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA