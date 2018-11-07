Dolar/tl, 5,3850 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 5,3850 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,3036 ile son 3 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, öğleden sonra yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 5,3765'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 5,3850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,48 artışla 6,1717'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 değer kazancıyla 7,0715'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 1,1447, dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 96,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçların henüz açıklanmasa da ilk projeksiyonların, piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret ettiğini söyledi.

Sandık çıkışı projeksiyonlarında beklendiği gibi Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruduğu tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin sonuçların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,25 ve 5,10 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, olası yükselişlerde 5,50'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.