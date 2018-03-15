Dolar/tl, 3,90'ın Üzerini Gördü

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile dolar karşısında değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerine bağlı olarak yükselen dolar/TL, 3,9008 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişelerinin artması ve ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle risk iştahının azaldığı, bunun da gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olduğu görülüyor. Dolar endeksinin yüzde 0,2 yükseldiği günde, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki kayıpları da yüzde 0,8'leri buldu.

Dolar/TL, hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,9008 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL 4,8249 ile tarihi zirvesine çıkarken, sterlin/TL de rekorunu 5,4520'ye taşıdı.

Şu dakikalarda gördüğü en yüksek seviyeden gerileyen dolar/TL yüzde 0,42 artışla 3,8970, avro/TL yüzde 0,27 yükselişle 4,8130 ve sterlin/TL de yüzde 0,44 primle 5,4405'ten işlem görüyor.

Analistler, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarını ABD'deki siyasi gelişmeler ve "ticaret savaşları" endişelerinin artmasına bağlarken, TL ile aynı sepette değerlendirilen Güney Afrika randının yüzde 0,7, Brezilya realinin ise yüzde 0,8 değer kaybettiğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tarihi zirvesi konumundaki 3,9830'un gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, ABD'de Trump'ın açıklama ve adımlarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.