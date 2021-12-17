Dolar/TL 16,04 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 16,04 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 6 üzerinde 15,6885'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak 16,2353 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,2 artışla 16,0420 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,92 değer kazanarak 18,1780'den, sterlin/TL yüzde 2 primle 21,3650'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,2'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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