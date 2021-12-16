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FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.

2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı

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