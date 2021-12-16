FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu
2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı.
2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı
Sizce, araba fiyatları ne olacak? Düşer mi daha da artar mı? #Dolar | #ArabaFiyatları | #Faiz— Haberler (@Haberler) December 15, 2021
Faiz indirimlerini destekliyor musunuz? Ekonomide kalıcı fayda sağlar mı? #Ekonomi | #Faiz | #Faizİndirimi— Haberler (@Haberler) December 14, 2021
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
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