FED Sürpriz Yapmadı Faizi Sabit Tuttu

2021 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası (FED), varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağını açıkladı

Sizce, araba fiyatları ne olacak? Düşer mi daha da artar mı? #Dolar | #ArabaFiyatları | #Faiz