Dolar/TL 14,33 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dolar/TL 14,33 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 14,33 seviyelerinde işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 14,33 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 14,33 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,8798'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,2 artışla 14,3290 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,08 değer kazanarak 16,2020'den, sterlin/TL yüzde 3 primle 18,9920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı öncesinde küresel dolar talebinin arttığını belirtti. Bu hafta, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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