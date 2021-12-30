Dolar/TL 13,05 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,05 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,1 artışla 12,6640'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3 artışla 13,0490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,7 değer kazanarak 14,7620'den, sterlin/TL yüzde 2,9 yükselişle 17,5820'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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