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Dolar/TL 12,98 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 12,98 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 13,4933 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 12,30 üzerinde 12,8153'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 artışla 12,9830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,28 değer kazanarak 14,6150'den, sterlin/TL de yüzde 1,45 yükselişle 17,3890'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,5'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1240'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) artan enflasyon baskısı nedeniyle destekleyici para politikalarını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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