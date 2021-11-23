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Dolar/TL 11,85 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 11,85 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 11,85 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 11,85 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,22 üzerinde 11,4108'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,9 artışla 11,8530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 4,15 değer kazanarak 13,3580'den, sterlin/TL de yüzde 4,09 yükselişle 15,9020'den satılıyor.

Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişelerinin küresel ölçekte dolar talebinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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