Dolar Tarihi Zirveye Ulaştı

Serbest piyasada güne 4,45 liradan başlayan dolar, 4,50'yi görerek rekor tazeledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da güne 4,45 liradan başlayan dolar, Faizlerdeki yükselişle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine gelen satışlar sonucunda TL'nin olumsuz etkilenmesiyle yükselişe geçti. Kur, 4,50'yi test ederek tarihi rekorunu tazeledi. Endekste günlük yükselişin yüzde 1'in üzerinde olduğu görülürken, dolar/TL karşısında şu sıralarda 4,49 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL