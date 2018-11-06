Dolar Son Üç Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

Dün ABD'nin yaptırım kararı sonrası yurt içi piyasada 5,31 TL'den kapanan dolar, piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde 5,30 TL'yi görerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Yeni güne 5,33 TL'den başlayan dolar şu sıralar 5,34 TL'den işlem görüyor.

YAPTIRIM KARARI SONRASI SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Haftanın ilk işlem günü Pazartesi gününe 5,43 seviyesinden başlayan dolar, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen 5,45 seviyelerinde hareket etmiş öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5,47'nin üzerine çıkmıştı. Akşam saatlerinde ABD'nin yaptırım kararı sonrası ise dolarda sert düşüş yaşanarak yurt içi piyasayı 5,31 TL'den kapatmıştı. Piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde dolar 5,30 TL'yi gördü ve son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı.

DOLAR ŞU SIRALAR 5,34 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni güne 5,33 TL'den başlayan dolar şu sıralar 5,34 TL'den euro ise 6,10 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 5,3330 TL'den alınan dolar 5,3350 TL'den satılıyor. 6,0860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,0880 lira olarak belirlendi.