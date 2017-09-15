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Dolar Serbest Piyasada 3,4390'dan Güne Başladı

Dolar 3,4390 liradan, euro 4,1020 liradan güne başladı.

Dolar Serbest Piyasada 3,4390'dan Güne Başladı

Dolar 3,4390 liradan, euro 4,1020 liradan güne başladı.

Kaynak: Dunya.com