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Dolar Serbest Pisada 3,6280'den Açıldı

Dolar 3,6280 liradan, euro 4,1400 liradan güne başladı.

Dolar Serbest Pisada 3,6280'den Açıldı

Dolar 3,6280 liradan, euro 4,1400 liradan güne başladı

Kaynak: Dunya.com