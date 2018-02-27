Dolar Sakin Seyrine Devam Ediyor

Dolar/TL, Fed başkanı Powell'ın konuşmasının izleneceği güne sakin seyirle 3,79 liranın hemen altından başladı. Saat 07:30'da dolar kuru 3.7880'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6690 seviyesinden işlem gördü.

"POWELL'IN MESAJLARI DOLARI GÜÇLENDİREBİLİR"

10 yıllık ABD tahvil faizi geçen hafta perşembe günü 2.957'ye tırmandıktan sonra dün 2.831'e kadar geriledi. ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişin ardından gelen düşüş doları baskı altında bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca 90 direnci üzerine ataklar yapsa da bu seviyede tutunmayı başaramayan dolar endeksi 89.75'te yer alıyor.

Uzmanlar, Fed Başkanı Powell'ın enflasyona ilişkin vereceği mesajların doların güçlenmesine neden olabileceği görüşünde. Powell'ın konuşmasını saat 18:00'da yapması bekleniyor.

"FED'İN POLİTİKA FAİZİ YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR"

Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, dün yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin sürdürülebilir şekilde daha hızlı büyümesinin Fed'in politika faizini yukarı itebileceğini söyledi.

Büyümenin sürdürülebilir şekilde hızlanmasının, doğal faiz oranını yukarı itebileceğine işaret eden Quarles, "Eğer doğal faiz oranı yükselirse Fed'in politika faizini parasal desteğin azaltılmasına devam etmek için artırması gerektirecektir. Bu faiz artırımlarının daha güçlü büyüme ve iyileşen ekonomik koşullardan kaynaklandığını ve ekonomiyi yavaşlatma niyeti taşımadığını vurgulamak önem arz ediyor" dedi.