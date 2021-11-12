Dolar rekor mu kırdı 2021? 12 Kasım Cuma 1 Dolar 10 TL mi oldu? Dolar ne kadar? Dolar neden artıyor, neden yükseldi?

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DOLAR REKOR MU KIRDI?

ABD'de enflasyon verisinin 31 yılın zirvesini görmesinin ardından Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandıran dolar, 10 lirayı ilk kez geçti. Gram altın ise 600 lirayı görmesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası piyasalar hızlandı. Ekim ayında ABD'de enflasyon yüzde 0,9 yükselerek yıllık bazda yüzde 6,2'ye ulaştı. Bu rakam son 31 yılın yani 1990 yılından bu yana en yüksek enflasyon verisi oldu. Bu gelişme sonrası yükselişe geçen Dolar ve altın her gün yeni bir rekor kırmaya başladı.

DOLAR VE GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Dün 9,97 ile rekor kıran dolar, yükselişini bugün de sürdürerek ilk kez 10 lira seviyesini aştı. Dolar gibi altında da yükseliş sürerek bir rekor da gram altından geldi. 600 lirayı geçen gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Saat 21:25 itibarıyla dolar 10,01'den, altının gram fiyatı ise 600 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,46'dan, sterlin ise 13,43'ten alıcı buluyor. Çeyrek altın 992,24 liradan, cumhuriyet altını 4.041 liradan satılıyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenen daha önce faiz artışına zorlayabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin kısa dönem enflasyon beklentilerine yönelik sonuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

12 Kasım bugün 1 Dolar 10,0136 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

12 Kasım bugün 1 Euro 11,4621 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 600,7 TL'dir.

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