Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaş konu hakkında tedirgin olurken, dolar 12 Ağustos günü 7,2028 TL'den alış, 7,2184 TL satış fiyatına ulaştı. Dolar kuru haberimizde.

Dolar kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 12 Ağustos dolar kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren dolar kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından dolar önceki kapanışı ise 7,2246 olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar... DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Dolar kuru, 12 Ağustos günü 7.32 TL olarak görünüyor. Dolar'ın alış fiyatı 7,2019 TL, satış fiyatı da 7,2159 TL olarak şekillendi. DÖVİZ HESAPLAMA Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz. CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...